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Зеленский прокомментировал план мобилизации и идею отбирать людей через лотерею

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 18:01
Зеленский прокомментировал план мобилизации и идею отбирать людей через лотерею
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что план по необходимому количеству мобилизованных формирует руководство Вооруженных сил, и сегодня оно идет по этому плану.

Источник: Зеленский в интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, видео которого обнародовано пресс-службой президента

Прямая речь: "Прежде всего, запрос по количеству (людей, которых нужно мобилизовать – ред.) формирует руководство ВСУ. Мы можем давать оружие, одежду, современные технологии, я должен находить деньги на это производство, поощрять партнеров на это. Но тактические действия, сколько нужно на фронте людей – нужно, чтобы формулировало всегда военное руководство.

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Военное руководство сформулировало цифры, я их видел, и сегодня они идут по этому плану".

Детали: Зеленский также не поддержал идею журналистки ввести лотерею для отбора людей для мобилизации, как это когда-то практиковалось в США.

"Проговаривали, что была такая лотерея когда-то. Я считаю, что это не очень этично по отношению к тем, кто на фронте уже и не очень справедливо, если честно, для всех. Эта лотерейная история была в США, но это была война не на вашей территории и не за существование США. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание. И там, где стоит "выжить" и "лотерея" – у меня нет знака "равно", больше знаков вопроса", – сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что "надо делать все, чтобы думать о людях и больше, больше технологий".

"Мы все равно подготовим документ, попробуем сделать все, чтобы этот документ упал на стол представителям России, чтобы мощные страны разные попытались справедливо закончить эту войну. Безусловно, в каких-то разных форматах и диалогах. Безусловно, полностью война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы с окончанием войны для каждого. Так оно быстро не делается. Но документ может быть подготовлен, где часть вопросов решается уже не пулями, а тем или иным форматом диалога", – сказал президент.

Темы: Зеленскиймобилизация
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