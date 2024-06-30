Генштаб: В июне россияне потеряли три самолета, более 350 танков и 58 средств ПВО

В июне Силы обороны нанесли удары по 330 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, враг потерял более 33,7 тысячи личного состава, три самолета, более 350 танков и другую технику.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В течение июня авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по более 330 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 25 пунктам управления, 62 средствам противовоздушной обороны, пяти базам и складам горюче-смазочных материалов и 20 складам боеприпасов.

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В общем, за июнь месяц потери врага составили: 33713 оккупантов, 352 танка, 589 ББМ, 1393 артсистем, 22 единицы РСЗО, 58 средств ПВО, три самолета, 997 БпЛА, 1758 автомобильной и 284 единиц специальной техники".

Детали: По состоянию на 22 часа 30 июня состоялось 124 боевых столкновения. Самым горячим направлением в течение дня оставался Покровский. Ситуация в районах боевых действий сложная, впрочем, под контролем украинских защитников.

В течение суток противник нанес по территории Украины три ракетных удара (четыре ракеты) и 46 авиационных ударов (всего сбросил 63 КАБ), применил 401 дрон-камикадзе. Осуществил более 3300 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении имело место девять штурмовых действий врага в районах Волчанска и Глубокого. Два из которых еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны.

Купянское направление. Произошло восемь боестолкновений. Оккупанты атаковали в районах Стельмаховки, Песчаного и Синьковки. Все атаки отражены.

На Лиманском направлении агрессор в течение дня 16 раз пытался прорвать украинскую оборону в районах Невского, Макеевки, Тернов и Торского. 10 атак отбиты, бои продолжаются. Ситуация контролируется.

На Северском направлении Силы обороны успешно отбили шесть атак врага вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении захватчики восемь раз штурмовали позиции подразделений Сил обороны в районе Часового Яра. Четыре атаки отражены. Идут бои.

Оккупанты в течение дня действовали и на Торецком направлении. В целом враг пытался шесть раз атаковать в районах Северного, Южного и Торецка. Все штурмовые действия противника отражены.

Напряженной остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в украинские боевые порядки в районах населенных пунктов Прогресс, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Яснобродовка. Всего пока состоялось 39 атак, семь – продолжается.

По предварительной информации, на этом направлении потери агрессора составили 387 военнослужащих, три танка, 10 ББМ, 3 артсистемы, семь единиц автомобильной техники. Повреждены 10 танков, 10 ББМ, 10 артсистем и пять автомобилей.

На Кураховском направлении в течение дня оккупанты 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Два боестолкновения еще продолжаются. Силы обороны осуществляют мероприятия по усилению рубежей и недопущению продвижения противника.

На Времовском направлении враг давил в районах Водяного, Урожайного, Константиновки и Макаровки. Все атаки отражены. Противник успеха не имел.

На Гуляйпольском направлении отражена одна атака. Других боестолкновений не происходило.

На Ореховском направлении отражено три атаки врага в районах Роботино и Малой Токмачки.