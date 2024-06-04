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Россияне атаковали ракетами Днепр: бушевал пожар, 7 раненых, в том числе, младенец

Ирина БалачукВторник, 4 июня 2024, 10:30
Россияне атаковали ракетами Днепр: бушевал пожар, 7 раненых, в том числе, младенец
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Под утро 4 июня российские войска атаковали город Днепр ракетами, в результате падения обломков сбитых целей 7 человек, среди которых дети, получили ранения, повреждена гражданская инфраструктура, автомобили.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, ГСЧС

Прямая речь Лысака: "Тяжелое утро в Днепре. Враг атаковал город. Силы ПВО сбили 2 ракеты. Но в результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители. Среди них − дети. Мальчик, которому 1 месяц, в удовлетворительном состоянии. Будет лечиться амбулаторно. 17-летний юноша в больнице в состоянии средней тяжести". 

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Фото ГСЧС

Детали: Также пострадали и 68-летний мужчина и три женщины − 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована в состоянии средней тяжести. 

 
Фото из Telegram лысака

Обновлено: Позже глава ОВА написал, что стало известно о еще одном раненом в Днепре. Это 37-летний мужчина, он в больнице. 

"В общем – 7 пострадавших, среди них двое детей", – отметил Лысак. 

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Фото из Telegram лысака

Позже в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших от утренней атаки в Днепре возросло до 8 человек, среди которых 2 детей.

 
Фото из Telegram лысака

Кроме того, повреждены полтора десятка авто, выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больнице.

 
Фото из Telegram лысака

По словам Лысака, на местах работают все необходимые службы. 

 
Фото из Telegram лысака

"По Никополю агрессор бил вечером. Попал по городу дронами-камикадзе. Люди целы", − подытожил глава ОВА. 

 
Фото из Telegram лысака

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Темы: Днепрракетный ударПВО
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