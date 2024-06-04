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Госдеп: Китай мог бы быть полезным на Саммите мира, но он помогает России

Станислав ПогориловВторник, 4 июня 2024, 08:52
Госдеп: Китай мог бы быть полезным на Саммите мира, но он помогает России
Мэтью Миллер, фото: Getty Images

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя отказ Китая от участия в Саммите мира, заявил, что США не видят, каким образом КНР может сыграть положительную роль в прекращении войны, поскольку помогает России восстановить оборонно-промышленную базу.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы он захотел. Но пока трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России. Поэтому мы и в дальнейшем будем четко объяснять Китаю, что мы против таких действий, и будем привлекать к ответственности причастные к этому организации. Мы уже слышали, что наши европейские коллеги планируют делать так же".

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Детали: Комментируя Саммит мира, Миллер в очередной раз подчеркнул, что США поддерживают дипломатические усилия Украины и ожидают, что это событие будет успешным. "Мы поддерживаем мирный саммит, мы хотим, чтобы он был успешным, и именно поэтому вы видите, что вице-президент Соединенных Штатов будет лично присутствовать на этом саммите. Мы поддерживаем дипломатические усилия Украины", - говорит Миллер.

Отвечая на уточняющий вопрос, планирует ли присоединиться к саммиту также и Госсекретарь США Энтони Блинкен, Миллер отметил, что пока не владеет такой информацией. "Я не имею никаких сообщений о планировании этого Саммита мира. Вы слышали, как Госсекретарь (Энтони Блинкен - ред.) и мы здесь несколько раз в течение последних недель заявляли, что мы будем хорошо представлены на этом саммите", - подчеркнул Миллер.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Китая заявило, что Глобальный саммит мира в Швейцарии не соответствует всем критериям, которые для подобных площадок выдвигает Пекин, из-за чего он там "вряд ли" будет представлен.
  • Как известно, Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину. Западные правительства неоднократно обвиняли китайское правительство в предоставлении РФ помощи для ведения войны. В то же время Пекин предлагал свою помощь в мирном урегулировании.
  • Недавно Зеленский призвал лидеров стран, в частности, Китая и США, принять участие в мероприятии.
  • Официальный Пекин отреагировал на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются ослабить запланированный глобальный Саммит мира. Представитель МИД Китая Мао Нин, отвечая на вопрос о предстоящем Саммите мира в Швейцарии в середине июня, сказал, что Пекин никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.

Темы: КитайСШАУкраинамир
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