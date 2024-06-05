Посольство США: мужчины с двойным гражданством больше не смогут уезжать из Украины

Посольство США в Украине предупредило, что Украина отменила исключение относительно "проживания за границей", которое ранее позволяло определенным украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать из страны.

Источник: Посольство США в Украине

Детали: После этого изменения мужчины с двойным гражданством, в том числе те, которые проживают в США, больше не смогут выехать из страны.

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Как говорится в сообщении посольства, украинское законодательство не признает двойного гражданства. Поэтому американо-украинские лица с двойным гражданством, находясь в Украине, рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. То есть в условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.

В посольстве отметили, что ранее лица с двойным американо-украинским гражданством этой группы могли въезжать в Украину, а затем выезжать из нее, если они снимались с регистрации места жительства в Украине и регистрировали место жительства в США. С 1 июня это исключение было отменено.

Дословно: "Если вы находитесь в Украине и не можете покинуть страну, укрывайтесь на месте и подчиняйтесь всем местным распоряжениям.

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Если вы в настоящее время не находитесь в Украине, мы настоятельно рекомендуем гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство или претендуют на получение украинского гражданства и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок, воздержаться от любых поездок в Украину. Существует чрезвычайно высокий риск, что вам не позволят выехать, даже имея паспорт США".

Еще детали: В посольстве также напомнили всем американцам о предупреждении Государственного департамента по Украине 4 уровня: "Не путешествуйте".

Напомним: