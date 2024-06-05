Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посольство США: мужчины с двойным гражданством больше не смогут уезжать из Украины

Алена ИвашкивСреда, 5 июня 2024, 00:21
Посольство США: мужчины с двойным гражданством больше не смогут уезжать из Украины
Фото: Getty Images

Посольство США в Украине предупредило, что Украина отменила исключение относительно "проживания за границей", которое ранее позволяло определенным украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать из страны. 

Источник: Посольство США в Украине

Детали: После этого изменения мужчины с двойным гражданством, в том числе те, которые проживают в США, больше не смогут выехать из страны.

Реклама:

Как говорится в сообщении посольства, украинское законодательство не признает двойного гражданства. Поэтому американо-украинские лица с двойным гражданством, находясь в Украине, рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. То есть в условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. 

В посольстве отметили, что ранее лица с двойным американо-украинским гражданством этой группы могли въезжать в Украину, а затем выезжать из нее, если они снимались с регистрации места жительства в Украине и регистрировали место жительства в США. С 1 июня это исключение было отменено.

Дословно: "Если вы находитесь в Украине и не можете покинуть страну, укрывайтесь на месте и подчиняйтесь всем местным распоряжениям. 

ВИДЕО ДНЯ

Если вы в настоящее время не находитесь в Украине, мы настоятельно рекомендуем гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство или претендуют на получение украинского гражданства и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок, воздержаться от любых поездок в Украину. Существует чрезвычайно высокий риск, что вам не позволят выехать, даже имея паспорт США".

Еще детали: В посольстве также напомнили всем американцам о предупреждении Государственного департамента по Украине 4 уровня: "Не путешествуйте".

Напомним:

  • Около 1,5 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные через ТЦК, ЦПАУ или приложение "Резерв+".
  • Как отметили в Минобороны, с 18 июня в приложении появится QR-код, и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа.
  • Среди тех, кто находится за рубежом, с 18 мая свои учетные данные через приложение "Резерв+" обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди стран-лидеров - Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Темы: СШАВоенное положениемобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
США
Кирби: Украина никогда не имела ограничений сбивать российские самолеты
"Токсичная и яростная": в США расследуют поведение конгрессвумен из Украины Спартц 
Байден встретится с Зеленским во Франции, а через неделю в Италии
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: