САП заявляет, что киевский адвокат предлагал $200 тыс. ее прокурорам и детективам НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет, что столичного адвоката юридической компании "Миллер" Алексея Носова разоблачили на попытке подкупа прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро.

Источник: САП в Facebook, "Миллер" в Facebook

Дословно: "При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ на предложении дать взятку в размере 200 тыс. долл. США разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений.

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Адвокат предлагал эти средства прокурорам САП и детективам НАБУ за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного по делу о завладении электрической энергией ЗАО "НЭК „Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн в другой орган досудебного расследования".

Детали: Действия адвоката квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Сейчас по решению следственного судьи ВАКС в присутствии представителей Совета адвокатов проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства.

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Дополнено: Юридическая компания "Миллер" сообщила, что во вторник состоялись следственные действия в отношении одного из адвокатов компании Алексея Носова.

Его подозревают в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.

В компании отметили, что не подозревали и не ожидали такого от члена команды даже на уровне следственной версии, поэтому разрывают любые отношения с Алексеем Носовым.