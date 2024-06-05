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Кирби: Украина никогда не имела ограничений сбивать российские самолеты на территории РФ

Алена ИвашкивСреда, 5 июня 2024, 07:14
Кирби: Украина никогда не имела ограничений сбивать российские самолеты на территории РФ
СБИТЫЙ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ, ФОТО КОМАНДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

США никогда не устанавливали для Украины ограничений сбивать вражеские самолеты на территории России.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге

Детали: По его словам, никогда не было ограничений для украинцев сбивать вражеские самолеты, даже если эти самолеты не находятся в украинском воздушном пространстве.  

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Военные могут сбивать российские самолеты, которые представляют надвигающуюся угрозу. Кирби подчеркнул, что украинцы это делают с самого начала войны.

На вопрос журналистов, может ли Кирби подтвердить сообщения, что Украина впервые применила американское оружие на территории России, он сказал, что не может ответить на этот вопрос. 

Прямая речь Кирби: "Как я уже говорил, мы просто не в состоянии ежедневно точно знать, что именно и по чему стреляют украинцы.  Это, безусловно, на тактическом уровне.  Поэтому я не могу этого подтвердить. Могу лишь сказать, что они понимают указания, которые им предоставили". 

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Темы: СШАпомощь Украиневойна
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