Оккупанты попали в промышленный объект на Полтавщине: бушевал масштабный пожар
Среда, 5 июня 2024, 14:06
Российские беспилотники атаковали промышленный объект в Полтавской области, пострадал человек.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram, ГСЧС
Прямая речь Пронина: "Российская армия ночью атаковала Полтавскую область. По вражеским БпЛА отработали огневые группы. На территории области есть попадание в промышленный объект".
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Детали: По словам главы ОВА, пострадавший мужчина от госпитализации отказался.
Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что площадь возгорания на территории промышленного объекта составляла около 800 кв. м.
Спасатели ликвидировали пожар.
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Предыстория:
- Ночью 5 июня российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили, что в результате противовоздушного боя сбили 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.