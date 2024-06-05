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Оккупанты попали в промышленный объект на Полтавщине: бушевал масштабный пожар

Ирина БалачукСреда, 5 июня 2024, 14:06
Оккупанты попали в промышленный объект на Полтавщине: бушевал масштабный пожар
Фото ГСЧС

Российские беспилотники атаковали промышленный объект в Полтавской области, пострадал человек.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram, ГСЧС

Прямая речь Пронина: "Российская армия ночью атаковала Полтавскую область. По вражеским БпЛА отработали огневые группы. На территории области есть попадание в промышленный объект".

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фото ГСЧС

Детали: По словам главы ОВА, пострадавший мужчина от госпитализации отказался.

 
фото ГСЧС

Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что площадь возгорания на территории промышленного объекта составляла около 800 кв. м.

 
фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото ГСЧС

Предыстория:

  • Ночью 5 июня российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили, что в результате противовоздушного боя сбили 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Темы: Полтавская областьШахед
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