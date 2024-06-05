Оккупанты попали в промышленный объект на Полтавщине: бушевал масштабный пожар

Российские беспилотники атаковали промышленный объект в Полтавской области, пострадал человек.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram, ГСЧС

Прямая речь Пронина: "Российская армия ночью атаковала Полтавскую область. По вражеским БпЛА отработали огневые группы. На территории области есть попадание в промышленный объект".

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фото ГСЧС

Детали: По словам главы ОВА, пострадавший мужчина от госпитализации отказался.

фото ГСЧС

Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что площадь возгорания на территории промышленного объекта составляла около 800 кв. м.

фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар.

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фото ГСЧС

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