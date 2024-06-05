17-летним украинцам надо вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК – Минобороны

Повестки будут присылать 17-летним юношам, которые не стали на воинский учет ФОТО C САЙТА "АРМІЯ INFORM"

В Министерстве обороны сообщили, что украинцам за рубежом, которым исполнилось 17 лет, нужно вернуться в Украину и стать на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты.

Источник: спикер Минобороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 4 июня, "Армия Inform"

Прямая речь: "Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за рубежом. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это стоит сделать".

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Детали: На вопрос, могут ли юноши стать на воинский учет дистанционно, в частности, через мобильное приложение "Резерв+", Лазуткин ответил, что в приложении это сделать невозможно и нужно самостоятельно явиться в ТЦК и СП.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ объясняли, что 17-летним, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки.

Там также отметили, что речь идет о постановке на воинский учет, которая не имеет отношения к мобилизации.