Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

17-летним украинцам надо вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК – Минобороны

Алена МазуренкоСреда, 5 июня 2024, 10:08
17-летним украинцам надо вернуться из-за границы и стать на учет в ТЦК – Минобороны
Повестки будут присылать 17-летним юношам, которые не стали на воинский учет ФОТО C САЙТА "АРМІЯ INFORM"

В Министерстве обороны сообщили, что украинцам за рубежом, которым исполнилось 17 лет, нужно вернуться в Украину и стать на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной защиты.

Источник: спикер Минобороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 4 июня, "Армия Inform"

Прямая речь: "Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за рубежом. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это стоит сделать".

Реклама:

Детали: На вопрос, могут ли юноши стать на воинский учет дистанционно, в частности, через мобильное приложение "Резерв+", Лазуткин ответил, что в приложении это сделать невозможно и нужно самостоятельно явиться в ТЦК и СП.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ объясняли, что 17-летним, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки.

Там также отметили, что речь идет о постановке на воинский учет, которая не имеет отношения к мобилизации.

Темы: Миноборонывоинский учетУкраинаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Минобороны
Более 155 тысяч женщин обновили данные из-за "Резерв+". Также известно о 141 тысяче забронированных – Минобороны
Минобороны перечислило примеры, когда и почему военнообязанный может быть "в розыске"
Минобороны: 4% украинцев, которые обновили данные в "Резерв+" имеют статус "в розыске"
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: