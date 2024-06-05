Половина украинцев считает, что Зеленский не справился с выполнением предвыборных обещаний − КМИС

50% украинцев убеждены, что президент Владимир Зеленский не выполнил ни одного или выполнил меньшинство из своих предвыборных обещаний.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая

Дословно социологи: "18% респондентов ответили, что В. Зеленский выполнил большинство или все обещания (из них о выполнении всех обещаний говорят 5%). Почти столько же считают, что он выполнил около половины обещаний, а 50% считают, что он выполнил меньшинство или ни одного из обещаний (из них 25% считают, что он не выполнил ни одного обещания)".

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Инфографика КМИС

Детали: Среди тех, кто считает, что Зеленский выполнил не все обещания, 50% респондентов объясняют это наличием нечестных, коррумпированных людей в команде президента.

Далее с примерно одинаковым результатом (26-32%) идут такие объяснения, как нехватка компетентных людей в его команде, полномасштабное вторжение, собственная неопытность и влияние олигархов.

Еще 9-14% опрошенных причинами невыполнения назвали личную коррумпированность Зеленского, влияние других стран, расшатывание ситуации оппозицией и нереалистичность обещаний.

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Инфографика КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что в дополнительных вопросах в открытой форме респонденты чаще всего вспоминали такие обещания, как завершение войны на Донбассе, борьба с коррупцией и улучшение благосостояния населения. Он считает, что вероятно именно эти вещи играли важную роль, когда респонденты оценивали выполнение Зеленским предвыборных обещаний.

"При этом среди основных успехов президента на своем посту украинцы говорят о стойкости в отпоре российской агрессии и международной деятельности, направленной на усиление поддержки Украины в войне", − пояснил Грушецкий.

Он также пояснил, что украинцы в основном фокусируются не на самом Зеленском (на его личных качествах), а на его окружении или команде. В частности, на дополнительный открытый вопрос о неудачах президента больше всего людей говорили о полномасштабном вторжении России, о кадровой политике и о проблемах в борьбе с коррупцией.

"Учитывая, что к президенту сохраняется высокое доверие в обществе, релевантные и прозрачные (для общественности) кадровые решения позволят поддерживать общественную легитимность в этот трудный период", − убежден Грушецкий.

Для справки: В мае 2024 года исполнилось 5 лет, как президентом стал Владимир Зеленский. Согласно законодательству, выборы во время войны запрещены, а президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины.

Исследование проходило 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1 002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10% и 1,5% − для показателей, близких к 5%.

КМИС отмечает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.