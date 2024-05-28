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Стефанчук отреагировал на размышления Путина, кто в Украине легитимный лидер

Евгений КизиловВторник, 28 мая 2024, 18:46
Стефанчук отреагировал на размышления Путина, кто в Украине легитимный лидер
руслан стефанчук. фото: Getty Images

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил кремлевскому главе Владимиру Путину, что до завершения военного положения президентом Украины будет оставаться Владимир Зеленский.

Источник: Стефанчук в соцсетях

Детали: Таким образом председатель ВР отреагировал на заявление Путина, что, поскольку 5-летний срок полномочий Зеленского закончился, а новых выборов не проводят, то власть в Украине якобы должна перейти в руки парламента и его спикера. В качестве доказательства он привел искаженное содержание одной из статей украинской Конституции.

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Прямая речь Стефанчука: "Очень хорошо, что на россии начали читать Конституцию Украины. Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "пожизненность"), а в нормальном, демократическом понимании и понимании безопасности.

Поэтому Президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это в соответствии с Конституцией и законами Украины".

Детали: Председатель Рады отметил, что такие российские нарративы являются предсказуемыми и бессмысленными. Но его смущает другое - что "отдельные „украинские" политики, будто готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности, и в стенах Украинского парламента".

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Прямая речь: "И напоследок, как говорил наш Тарас: "Чужому учитесь и своего не чурайтесь!"

Поэтому было бы очень хорошо, если бы кроме Конституции Украины, на россии начали читать свою собственную "Конституцию". И речь идет не о каких-то призрачных для России принципах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где сказано, что российская федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать - это статья 79.1".

Что предшествовало: Во вторник Путин заявил, что "полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия в Украине, передаются спикеру парламента". Он сослался на Конституцию Украины, перепутав ее статьи и исказив ее содержание.

Темы: СтефанчукПутин
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