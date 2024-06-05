Украинцев с двумя паспортами рассматривают только как граждан Украины − пограничники

Госпогранслужба отмечает, что даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, то их прежде всего рассматривают как граждан Украины − соответственно на них распространяются права и обязанности граждан Украины.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Демченко: "Формулировка, которая распространяется на различных ресурсах, о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, не корректна. В который раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство. Даже если граждане Украины имеют паспорт другой страны, их прежде всего рассматривают исключительно как граждан Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины".

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Детали: Он подчеркнул, что такие нормы действовали и раньше. В частности, пограничники на границе неоднократно выявляли граждан Украины, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. По словам Демченко, таких граждан всегда привлекают к определенной законодательством ответственности.

При этом он призвал не путать этих людей с гражданами Украины, которые постоянно проживают за рубежом и которые имели в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки о постановке на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

"Ранее такие граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет на время военного положения также имели возможность выезжать за пределы Украины. Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена", − пояснил Демченко.

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