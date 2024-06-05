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В КГГА разоблачили схему поборов с автоперевозчиков

Валентина РоманенкоСреда, 5 июня 2024, 12:22
В КГГА разоблачили схему поборов с автоперевозчиков
фото прокуратуры

Столичные правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу КГГА, который по данным следствия, организовал схему поборов с автоперевозчиков.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно ГБР: "Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков. Подозрение также сообщено частному предпринимателю, который помогал чиновнику организовать систему поборов".

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Детали: По данным источника УП, подозрение получил Максим Широков.

В апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, которая руководила фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит. Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы разорвать действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество". В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника.

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Сейчас проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

Чиновника КГГА и его сообщника подозревают в получении должностным лицом неправомерной выгоды.

Также проверяется возможная причастность руководства чиновника к реализации преступной схемы.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований 4 июня проводило обыски в помещениях Киевской городской государственной администрации и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова.

Темы: КГГАвзяткаГБРпрокуратура
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