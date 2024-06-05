Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

$200 тысяч детективу НАБУ и прокурору САП: адвокату "Миллера" сообщили о подозрении

Алена МазуренкоСреда, 5 июня 2024, 14:13
$200 тысяч детективу НАБУ и прокурору САП: адвокату Миллера сообщили о подозрении
Алексей Носов, фото: "Миллер"

Правоохранители сообщили о подозрении столичному адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову, который пытался подкупить прокуроров САП и детективов НАБУ.

Источник: НАБУ

Дословно: "Адвокату одного из столичных адвокатских объединений, уличенному накануне на предложении взятки в размере 200 тыс. долл., сообщено о подозрении.

Реклама:

Его действия квалифицированы по ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В НАБУ утверждают, что Носов предлагал детективу НАБУ и прокурору САП 200 тыс. долл., для того, чтобы они передали дело в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

ВИДЕО ДНЯ

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

Что было раньше: В январе 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему завладения электроэнергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Убытки составили более 716 млн грн.

По данным следствия, организатором схемы является бывший директор департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и председатель правления коммерческого банка - Михаил Киперман. Подозрения также получили председатель правления банка "Альянс" Юлия Фролова и экс-начальник департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов. Всех их объявили в розыск.

Также по этому делу о подозрении сообщили директору ООО "Юнайтед Энерджи" Андрею Короткевичу-Лещенко.

Киперман является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского.

По данным следствия, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи" закупило у НЭК "Укрэнерго" электроэнергию на сумму более 716 млн грн. Позже компания перепродала ее потребителям, а полученные деньги вывела за границу.

В "Укрэнерго" так и не получили деньги за поставленную электроэнергию, а когда обратились к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получили отказ.

Напомним:

  • 4 июня САП заявила, что столичного адвоката юридической компании "Миллер" Алексея Носова уличили в попытке подкупа прокуроров и детективов НАБУ.
  • Юридическая компания "Миллер" сообщила, что разрывает любые отношения с Алексеем Носовым.

Темы: НАБУвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
НАБУ
САП заявляет, что киевский адвокат предлагал $200 тыс. ее прокурорам и детективам НАБУ
В НАБУ и САП достигли общего видения, как вести расследование после "утечки информации"
Утечка информации следствия из НАБУ: заместителя директора Углава отстранен
Последние новости
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
02:13
Россия изгоняет австрийскую журналистку
Все новости...
Реклама:
Реклама: