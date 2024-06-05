$200 тысяч детективу НАБУ и прокурору САП: адвокату "Миллера" сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении столичному адвокату юридической компании "Миллер" Алексею Носову, который пытался подкупить прокуроров САП и детективов НАБУ.

Источник: НАБУ

Дословно: "Адвокату одного из столичных адвокатских объединений, уличенному накануне на предложении взятки в размере 200 тыс. долл., сообщено о подозрении.

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Его действия квалифицированы по ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В НАБУ утверждают, что Носов предлагал детективу НАБУ и прокурору САП 200 тыс. долл., для того, чтобы они передали дело в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

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Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

Что было раньше: В январе 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему завладения электроэнергией НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Убытки составили более 716 млн грн.

По данным следствия, организатором схемы является бывший директор департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и председатель правления коммерческого банка - Михаил Киперман. Подозрения также получили председатель правления банка "Альянс" Юлия Фролова и экс-начальник департамента администратора расчетов "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов. Всех их объявили в розыск.

Также по этому делу о подозрении сообщили директору ООО "Юнайтед Энерджи" Андрею Короткевичу-Лещенко.

Киперман является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского.

По данным следствия, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи" закупило у НЭК "Укрэнерго" электроэнергию на сумму более 716 млн грн. Позже компания перепродала ее потребителям, а полученные деньги вывела за границу.

В "Укрэнерго" так и не получили деньги за поставленную электроэнергию, а когда обратились к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получили отказ.

Напомним: