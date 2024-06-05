В Минкультуры утверждают, что не знали о "темниках" в "Укринформе"

И. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что ведомство не знало о существовании в Национальном информационном агентстве "Укринформ" списков так называемых нежелательных спикеров.

Источник: Карандеев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Украина придерживается стандартов Европейского союза в вопросах регулирования деятельности медиа. Законом "О медиа" в Украине запрещена цензура и не допускается вмешательство в деятельность медиа со стороны государственных органов. И хотя информационное агентство "Укринформ" - государственная организация, которая относится к сфере управления МКИП, министерство не вмешивается в его редакционную политику. Поэтому министерство не знало о существовании упомянутых вами списков так называемых нежелательных спикеров.

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Я не имею достоверной информации о том, практиковали ли такие подходы (со списками - ИФ-У) при прежнем руководителе (Алексее Мацуке - ИФ-У). Однако я более чем уверен, что с назначением нового руководителя "Укринформа" Сергея Череватого таких практик не будет".

Детали: Карандеев отметил, что Минкультуры "заинтересовано в том, чтобы "Укринформ" был для граждан источником объективной и сбалансированной информации о событиях в Украине и мире".

Что предшествовало: 29 мая "Украинская правда" опубликовала материал-разоблачение со слов работников "Укринформа" о распространении в агентстве "темников" - то есть указаний власти относительно того, каким образом надо освещать в новостях политические события в Украине. В частности речь шла о списках желаемых и нежелательных спикеров.

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Комиссия по журналистской этике провела внеочередное заседание, на котором исключила из своего состава экс-гендиректора "Укринформа" Алексея Мацуку из-за распространения "темников" в агентстве.

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