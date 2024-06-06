В Ростовской области дроны дважды атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, возник масштабный пожар
В Ростовской области России прогремела серия взрывов и возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Пожарные не тушили огонь из-за угрозы повторной атаки.
Источник: местный Телеграм-канал "Это Ростов новости", губернатор российской Ростовской области Василий Голубев
Детали: Российские СМИ пишут, что по заводу ударили беспилотники.
В Ростовській області прогриміла серія вибухів і горить Новошахтинський НПЗ pic.twitter.com/NOL3LHWedf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2024
На видео видно большой пожар.
Пожежа на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області Росії pic.twitter.com/ZAVG76uj4C— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2024ВИДЕО ДНЯ
Дополнено: Голубев подтвердил, что по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов ударили дроны.
В результате этого на заводе возник пожар. На месте работают службы экстренного реагирования.
По предварительным данным местных властей, на заводе огонь распространился на площадь 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.
Работы были приостановлены из-за повторной атаки.
Кроме этого, готовится применение пожарного поезда.
Напомним:
- Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали 13 марта Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ, работа предприятия остановлена.