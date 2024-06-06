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В Ростовской области дроны дважды атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, возник масштабный пожар

Алена ИвашкивЧетверг, 6 июня 2024, 02:00
В Ростовской области дроны дважды атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, возник масштабный пожар
фото иллюстративное: РосСМИ

В Ростовской области России прогремела серия взрывов и возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Пожарные не тушили огонь из-за угрозы повторной атаки.

Источник: местный Телеграм-канал "Это Ростов новости", губернатор российской Ростовской области Василий Голубев

Детали: Российские СМИ пишут, что по заводу ударили беспилотники.

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На видео видно большой пожар.

Дополнено: Голубев подтвердил, что по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов ударили дроны.
В результате этого на заводе возник пожар. На месте работают службы экстренного реагирования.

По предварительным данным местных властей, на заводе огонь распространился на площадь 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

Работы были приостановлены из-за повторной атаки.

Кроме этого, готовится применение пожарного поезда.

Напомним:

Темы: Росcияпожарбеспилотники
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