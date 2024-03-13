Дроны ГУР атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в РФ, НПЗ остановил работу

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали 13 марта Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области РФ, работа предприятия остановлена.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР, российские СМИ

Прямая речь источника: "Продолжается плановая работа ГУР".

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Детали: Собеседник УП отметил, что этот объект государство-агрессор использует в военных целях.

Российские СМИ сначала сообщали, что на подлете к Новошахтинску было уничтожено три БпЛА.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что украинские БпЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов и технологические объекты предприятия остановлены. При этом, по словам российского чиновника, погибших и раненых нет.

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Что предшествовало: Российское Минобороны заявило, что ночью 13 марта Россию атаковали десятки украинских беспилотников и что якобы 65 БпЛА удалось уничтожить, однако российские Telegram-каналы пишут о многочисленных "прилетах".

По данным источника УП, Служба безопасности Украины атаковала дронами три нефтеперерабатывающих завода в России: в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.