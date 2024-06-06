В ночь на четверг дрон атаковал нефтебазу в Белгородской области России.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: По его словам, пострадала нефтебаза на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. Горел один из резервуаров.

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Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Напомним: