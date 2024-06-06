Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Yasno: В Киеве свет отключают "чуть больше" из-за большого количества критической инфраструктуры

Алена ИвашкивЧетверг, 6 июня 2024, 04:25
Yasno: В Киеве свет отключают чуть больше из-за большого количества критической инфраструктуры
фото: Paxabay

В Киеве свет отключают "чуть больше", чем в остальных регионах, из-за большого количества критической инфраструктуры в столице.

Источник: генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Прямая речь Коваленко: "Да, в Киеве отключают немного больше, чем по остальным регионам. Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время". 

Реклама:

Детали: Он также добавил, что ситуация с генерацией электроэнергии без изменений. 

С учетом ремонтов блоков и последними разрушениями электроэнергии катастрофически не хватает.

Поэтому, по его словам, будут ограничения по графикам, а если будем не укладываться, то "Укрэнерго" будет вводить экстренные ограничения.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Темы: Киевэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
Киев
Заместитель Кличко подтвердил, что у него были обыски
В Киеве проведут военные учения: будут перемещать тяжелую технику и личный состав
Уволенный из-за скандала в ресторане подполковник полиции подал в суд
Последние новости
06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: