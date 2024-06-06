Ночью сбили 17 из 18 "Шахедов"
В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а также нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"; 17 дронов удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях".
Детали: Сообщается, что ракеты захватчики запускали из района российского города Таганрога, а "Шахеды" − районов города Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Отражали воздушное нападение россиян мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.
Предыстория:
- Поздно вечером 5 июня на юге Украины. Воздушные силы зафиксировали российские ударные дроны. Воздушная тревога длилась около пяти часов.
- В Запорожье во время атаки "Шахедов" прогремел взрыв.