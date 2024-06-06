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Ночью сбили 17 из 18 "Шахедов"

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 07:26
Ночью сбили 17 из 18 Шахедов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а также нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"; 17 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях".

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Детали: Сообщается, что ракеты захватчики запускали из района российского города Таганрога, а "Шахеды" − районов города Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Отражали воздушное нападение россиян мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

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Темы: Воздушные силы ВСУШахедракетный удар
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