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В Никополе российский дрон попал в автобус: вспыхнул пожар, пострадали пассажиры

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 08:00
В Никополе российский дрон попал в автобус: вспыхнул пожар, пострадали пассажиры
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Российские оккупанты повредили инфраструктурный объект, девятиэтажку и 3 частных дома в Никополе Днепропетровской области, а также попали дроном в рейсовый автобус, в результате чего пострадали 4 человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "На Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе. Утром − снова прилетало по райцентру. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали люди, которые находились внутри". 

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фото из Telegram ЛЫсака

Детали: Среди пострадавших мужчины 52, 65, 73 лет и 38-летняя женщина.

 
фото из Telegram ЛЫсака

"Также из-за атаки оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка.

Поврежден автобус. Уничтожен гараж, еще один − поврежден. Задело газопроводы и линии электропередач", − сообщил Лысак. 

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фото из Telegram ЛЫсака

Предыстория:

  • Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а также нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"; 17 дронов удалось уничтожить.

Темы: НикопольДнепропетровская областьбеспилотникипожар
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