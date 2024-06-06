В Никополе российский дрон попал в автобус: вспыхнул пожар, пострадали пассажиры
Российские оккупанты повредили инфраструктурный объект, девятиэтажку и 3 частных дома в Никополе Днепропетровской области, а также попали дроном в рейсовый автобус, в результате чего пострадали 4 человека.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "На Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе. Утром − снова прилетало по райцентру. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали люди, которые находились внутри".
Детали: Среди пострадавших мужчины 52, 65, 73 лет и 38-летняя женщина.
"Также из-за атаки оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка.
Поврежден автобус. Уничтожен гараж, еще один − поврежден. Задело газопроводы и линии электропередач", − сообщил Лысак.
Предыстория:
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а также нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"; 17 дронов удалось уничтожить.