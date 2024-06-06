Жадан подтвердил, что вступил в ряды Нацгвардии
Писатель и волонтер, фронтмен группы "Жадан и собаки", Сергей Жадан поступил на службу в ряды Национальной гвардии.
Источник: официальная страница Жадана в Facebook
Прямая речь: "Вступил в ряды 13 бригады НГУ „Хартия". Прохожу обучение. Служу украинскому народу)".
Детали: Также о своем решении присоединиться к рядам НГУ сообщил в соцсети и другой участник группы "Жадан и собаки" Евгений Турчинов.
Что предшествовало: В конце марта 2024 года ряд изданий распространили информацию, что украинский писатель Сергей Жадан мобилизуется в ряды Нацгвардии. В то же время сам писатель эти данные официально не подтвердил.
Напомним: В 2023 году Жадан вошел в список лидеров УП-100.
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