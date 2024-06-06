Нефтебаза в Белгородской области РФ горела в результате операции ГУР – источник

Дроновая атака на нефтебазу в районе Старого Оскола Белгородской области РФ в ночь на 6 июня была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Прямая речь: "Операция ГУР, цели поражены".

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Детали: Других подробностей источник УП не приводит.

Российские СМИ, ссылаясь на губернатора региона РФ Вячеслава Гладкова, пишут, что в результате атаки дрона-камикадзе и взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

Губернатор также сказал, что взрывной волной выбило окна в здании охраны, а пострадавших нет.