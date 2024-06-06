Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нефтебаза в Белгородской области РФ горела в результате операции ГУР – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июня 2024, 09:06
Нефтебаза в Белгородской области РФ горела в результате операции ГУР – источник
фото иллюстративное

Дроновая атака на нефтебазу в районе Старого Оскола Белгородской области РФ в ночь на 6 июня была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Прямая речь: "Операция ГУР, цели поражены".

Реклама:

Детали: Других подробностей источник УП не приводит.

Российские СМИ, ссылаясь на губернатора региона РФ Вячеслава Гладкова, пишут, что в результате атаки дрона-камикадзе и взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

Губернатор также сказал, что взрывной волной выбило окна в здании охраны, а пострадавших нет.

Темы: ГУРвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США сняли запрет на поставку оружия "Азову"

Зеленский прибыл в Германию

"Схемы" нашли у девушки заместителя генпрокурора Вербицкого имение за 48 млн гривен и Porsche

видеоBihus.Info: Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека

Премьер Чехии заподозрил Россию в попытке поджога автобусов в Праге

Во вторник, 11 июня, графики отключений света будут действовать с 14:00 до 19:00

Все новости...
ГУР
ГУР проводит масштабную DDoS-атаку на госучреждения и крупные компании РФ – источник
"Тунец по-крымски": ГУР подтвердил уничтожение двух вражеских катеров в Крыму, еще 2 поражены
Дроны ГУР поразили 2 российских катера во временно оккупированном Крыму – источник
Последние новости
06:27
В Пентагоне заявили, что помощь США позволила замедлить наступление РФ на Харьковщине
06:13
Чехия откроет культурный центр на Тайване
05:42
Россияне захватили Ивановское возле Часового Яра – DeepState
05:04
США сняли запрет на поставку оружия "Азову"
04:38
ISW: Россияне начали снова возить топливо по Крымскому мосту, который может быть поражен
04:05
Израиль объявил демарш послу Словении из-за признания Палестины
03:33
Самолет с вице-президентом Малави исчез с радаров
03:18
Подполковнику в Австрии выписали штраф из-за слишком длинных волос
02:51
Сырский подробно обсудил с топ-военным НАТО ситуацию на поле боя
02:39
Совбез ООН поддержал план США о прекращении огня в Секторе Газы
Все новости...
Реклама:
Реклама: