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Новая морская атака ГУР в Крыму: уничтожено вражеское судно

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июня 2024, 09:29
Новая морская атака ГУР в Крыму: уничтожено вражеское судно
геометки успешного поражения. скриншот

В результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ, представитель ГУР капитан Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь источника: "Ночью, в 3:45 прогремел взрыв.

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В результате операции ГУР уничтожено вражеское судно, предположительно рейдовый буксир".

Детали: Уничтожение российского судна подтвердил в эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

"Сегодня ночью уничтожено еще одно вражеское судно в Черноморской акватории. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно и еще минус один вражеский корабль", - отметил он.

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По словам Юсова, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а затем уже - уничтожение очередного судна противника.

В эфире марафона было также объявлено, что украинцы задонатили 25 миллионов на разведывательно-ударные дроны "Сыч" для военной разведки. Юсов поблагодарил всех, кто присоединился к сбору.

Что предшествовало: Паблик "Крымский ветер" писал, что в ночь на 6 июня было громко в районе поселка Черноморское.

Темы: ГУР
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