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Россияне атаковали Херсон: горел недействующий "Эпицентр", жилые дома и машины

Ирина БалачукЧетверг, 6 июня 2024, 09:47
Россияне атаковали Херсон: горел недействующий Эпицентр, жилые дома и машины
Фото ГСЧС

Российские военные ночью 6 июня атаковали Херсон − в результате ударов горели три жилых дома, недействующий строительный гипермаркет "Эпицентр", хозяйственные постройки и автомобили.

Источник: ГСЧС и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, руководитель департамента по связям с общественностью в Эпицентр К Юлия Чудновец в комментарии "Украинской правде"

Дословно ГСЧС: "Этой ночью армия РФ неустанно наносила удары по Херсону. Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет".

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Детали: Сообщается, что для ликвидации последствий обстрелов задействовали все силы и средства. 

"До самого утра херсонские пожарные тушили пожары, а враг продолжал обстреливать жилые кварталы города", − отметили в ГСЧС. 

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фото ГСЧС

По словам спикера сети Эпицентр К Юлии Чудновец, речь идет о гипермаркете на улице Нефтяников, 37, который был закрыт после прошлогоднего прилета. Он выгорел полностью.

Прямая речь Чудновец: "Адрес ТЦ Эпицентр − Нефтяников, 37. Его площадь − 15 000 кв. м. Был мощный обстрел, предварительно из РСЗО, он вызвал пожар, в результате которого ТЦ полностью сгорел, несмотря на усилия сотрудников и спасателей. Жертв и пострадавших удалось избежать".

Детали: Она напомнила, что в прошлом году в мае оккупанты уже били по этому ТЦ. Тогда 3 сотрудника погибли. И после этого этот гипермаркет прекратил работу.

 
фото ГСЧС

Прокудин добавил, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Днепровское, Львово, Качкаровка, Змеевка, Ингулец, Станислав, Михайловка, Чернобаевка, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Золотая Балка, Кизомыс, Берислав, Береговое, Садовое, Ивановка, Инженерное и город Херсон. Три человека получили ранения. 

 
фото ГСЧС

По словам главы ОГА, оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 14 частных домов. 

 
фото ГСЧС

"Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, медицинский центр, дошкольные учебные заведения, торговый центр и магазин. Повреждены автомобили и линия интернет-сети", − сообщил Прокудин. 

 
фото ГСЧС

Он добавил, что во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонщины уничтожили 5 "Шахедов".

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