"Сатурн" больше не поплывет: ГУР показал, как спецназовцы уничтожили российский буксир

В ночь на 6 июня спецподразделение 9 департамента украинской военной разведки у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей".

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Дословно: "В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

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Огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории".

Что предшествовало: Источник "Украинской правды" в ГУР МОУ сообщил, что в результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов.