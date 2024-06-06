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"Сатурн" больше не поплывет: ГУР показал, как спецназовцы уничтожили российский буксир

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июня 2024, 11:15
Сатурн больше не поплывет: ГУР показал, как спецназовцы уничтожили российский буксир
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В ночь на 6 июня спецподразделение 9 департамента украинской военной разведки у берегов временно оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей".

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Дословно: "В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

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Огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории".

Что предшествовало: Источник "Украинской правды" в ГУР МОУ сообщил, что в результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов.

Темы: беспилотникиГУРКрым
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