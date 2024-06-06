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Рада ратифицировала соглашение с ЕС, которое определяет условия для получения Украиной 50 млрд евро

Мария Емец, Александр ШумилинЧетверг, 6 июня 2024, 11:53
Рада ратифицировала соглашение с ЕС, которое определяет условия для получения Украиной 50 млрд евро
Фото: Getty Images

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом относительно так называемого Ukraine Facility Plan, который определяет обязательства по реформам на период до 2027 года, что является условием для следующих траншей макрофинансовой помощи от ЕС общим объемом 50 млрд евро.

Источник: "Европейская правда", сообщения в соцсетях ряда народных депутатов, среди которых Ярослав Железняк

Железняк сообщил, что соглашение между Украиной и ЕС относительно специальных механизмов реализации финансирования согласно инструменту Ukraine Facility ратифицировали 320 голосами "за".

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Это последний необходимый шаг для того, чтобы соглашение вступило в силу.

Он также напомнил, что по ориентировочному плану выплат этих средств в 2024 году Украина получит 16 млрд евро, в 2025 году - 12,5 млрд, в 2026 - 7,25 млрд, 2027 году - 2,5 млрд по принципу "сначала действия, потом деньги".

Напомним, 22 мая Украина и ЕС подписали рамочное соглашение для финансирования в рамках инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро.

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Еврокомиссия одобрила украинский план реформ в середине апреля, а представители стран-членов - 14 мая.

Темы: ЕСВерховная Рада
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