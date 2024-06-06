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Власти Газы заявили о десятках погибших и раненых из-за удара Израиля по школе ООН в Газе

Анастасия ПроцЧетверг, 6 июня 2024, 13:31
Власти Газы заявили о десятках погибших и раненых из-за удара Израиля по школе ООН в Газе
Последствия авиаудара. Фото: CNN

Представители властей Газы сообщили о десятках погибших и раненых в результате ночного авиаудара Израиля по школе под управлением Организации Объединенных Наций в центральной части Газы. Израильские военные подтвердили удар, по их словам, били по объекту ХАМАС, который был внутри школы.

Источник: CNN

Детали: В пресс-службе правительства Газы отметили, что во время удара в школе, которой руководит агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA), были перемещены лица из лагеря беженцев Нусейрат.
Представитель Министерства здравоохранения Газы сообщил CNN о 45 погибших в результате удара.

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По словам руководства расположенной рядом больницы "Мучеников Аль-Акса" количество жертв может возрасти, ведь в четверг утром пострадавших все еще привозили в больницу.

Израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар. По их словам, целились в объект ХАМАС, действовавший внутри школы. Отмечается, что CNN не может самостоятельно проверить эти заявления.

Также в своем заявлении Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что приняла "много мер" для минимизации опасности накануне удара. В частности, они отметили о воздушном наблюдении и использовании "дополнительных точных разведывательных данных".

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По словам журналиста CNN, который работает в этом районе, в школу попали по меньшей мере три ракеты. По его данным, в школе, в ее дворе и на прилегающих территориях находилось около 20 000 перемещенных лиц.

Также издание отмечает, что атака произошла после того, как 4 июня ЦАХАЛ осуществлял наземные и воздушные атаки по центру сектора на фоне углубляющегося там гуманитарного кризиса. Палестинцы в центральной части Газы сообщают, что интенсивность и частота израильских ударов в течение последней недели напоминают начало войны.

CNN обратилась в Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке за комментарием.

Предыстория:

26 мая палестинская группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позже нанесла удар по объекту в Рафасе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.

Темы: ХАМАСИзраильСектор Газа
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