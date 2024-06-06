Ракетная атака этой ночью продолжалась почти два часа

Поздно вечером 6 июня Воздушные силы сообщили о вылете четырех российских стратегических бомбардировщиков, позже военные зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет. В 3.27 была замечена первая ракета в воздушном пространстве страны. В 5.00 раздался отбой воздушной тревоги.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Зафиксирован вылет 4-х Ту-95".

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Дополнено: В 2.44 военные зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет.

В 3.24 военные сообщили о крылатых ракетах в Черниговской области, на Нежин, курсом на запад.

В 3.35 крылатая ракета в Киевской области, изменила направление на Обухов.

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3.41 ракета в районе Богуслава, курс юго-западный.

3.43 еще одна крылатая ракета в районе Нежина, курс юго-западный.

В 3.52 первая крылатая ракета направлялась на Ладыжин. Вторая в районе Борисполя курсом на юг.

В 3:59 зафиксировали первую крылатую ракету в районе Шаргорода, курсом на Хмельницкий.

4.05 вторая ракета на западе Черкасской области, курс на Ладыжин.

4.14 первая крылатая ракета на Тернопольщине, курсом на Львов.

4.20 ракета в районе Жмеринки, курс северо-западный.

4.25 вторая группа ракет в Хмельницкой области держит курс на Староконстантинов.

4.26 первая группа крылатых ракет изменила направление, сейчас на Тернопольщине, курс ориентировочно также на Староконстантинов.

4.27 жителей Староконстантинова военные попросили находиться в укрытии.

В 5.00 раздался отбой воздушной тревоги.

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