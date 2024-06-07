Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"

В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокирование движения грузовиков на контрольно-пропускном пункте "Гребенне - Рава-Русская".

Источник: Государственная таможенная служба Украины в Telegram

Дословно ГТСУ: "В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокирование движения грузовиков перед ПП „Гребенне-Рава-Русская".

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