Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
Пятница, 7 июня 2024, 00:48
В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокирование движения грузовиков на контрольно-пропускном пункте "Гребенне - Рава-Русская".
Источник: Государственная таможенная служба Украины в Telegram
Дословно ГТСУ: "В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокирование движения грузовиков перед ПП „Гребенне-Рава-Русская".
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Напомним:
- Польские фермеры решили продлить до конца суток 6 июня блокирование движения украинских грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне".