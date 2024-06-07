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Доверие украинцев к Зеленскому продолжает падать, но все еще высокое − КМИС

Ирина БалачукПятница, 7 июня 2024, 10:38
Доверие украинцев к Зеленскому продолжает падать, но все еще высокое − КМИС
Владимир Зеленский. Фото ОП

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года, но по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных доверяют главе государства.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая 

Дословно социологи: "По состоянию на май 2024 года 59% доверяют В. Зеленскому, 36% − не доверяют". 

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Инфографика КМИС 

Детали: В КМИС напомнили, что после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

После вторжения уровень доверия к президенту Зеленскому вырос до 90%, но к концу декабря 2023 года упал до 77%, а к февралю 2024 года − до 64%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что сейчас Зеленский сохраняет легитимность в глазах украинского общества и большинство украинцев продолжают ему доверять (а 70-80% выступают против проведения сейчас выборов).

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"Впрочем, тенденция к снижению доверия продолжается и, как можно видеть из результатов, основные причины для критики от украинцев − не всегда удачная кадровая политика и решения и вопросы справедливости (в частности, в форме борьбы с коррупцией и справедливого бремени войны для всех)", − отметил Грушецкий.

По его словам, сейчас украинцы больше сосредотачиваются на критике "команды", а не самого президента, однако тренд снижения доверия указывает, что уже происходит "перенос негатива" и на самого Зеленского.

Исследование проходило 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время из 1 002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10% и 1,5% − для показателей, близких к 5%.

КМИС отмечает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, однако социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория: 

Темы: Зеленскийсоциология
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