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ГУР относительно угроз Путина бить по другим странам: На самом деле уже даже делали

Валентина РоманенкоПятница, 7 июня 2024, 11:45
ГУР относительно угроз Путина бить по другим странам: На самом деле уже даже делали
Андрей Юсов. фото из Facebook представителя ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что искренние признания российского правителя Владимир Путина о намерениях террористических действий в мире будут дополнительными доказательствами на суде по его военным преступлениям.

Источник: представитель ГУР МОУ капитан Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Детали: Журналистка попросила представителя украинской разведки прокомментировать угрозы Путина наносить удары по странам, которые поставляют Украине оружие.

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Прямая речь Юсова: "Наконец государство-террорист и путинский режим начинает в порыве истерики публично говорить вещи, о которых в кремлевских кабинетах говорят давно. А на самом деле уже даже делали, потому что ряд ударов и террористических актов в разных уголках мира уже осуществлялся с использованием именно российского оружия. Поэтому речь может идти только о легализации этой практики.

В конце концов, когда Путин говорит, что кому-то будет передавать российское оружие, вопрос - кому? С какими режимами и с какими группировками в мире сотрудничает Кремль? На самом деле речь идет в большинстве случаев о непризнанных структурах, о террористических организациях или каких-то режимах, которые пришли к власти в результате недемократических военных процессов...

Поэтому, в сущности, - это искренние признания, которые станут дополнительными аргументами во время международного трибунала".

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Что предшествовало: Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будет наносить удары по "чувствительным" объектам стран, поставляющих оружие Украине.

Темы: ГУРПутиноружиевойна
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