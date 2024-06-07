В Луганске прогремели взрывы в районе казарм и аэропорта. Оккупанты заявили, что сбивали ATACMS

Оккупационные власти в Луганске заявили, что в городе работало ПВО, которое сбивало шесть выпущенных ракет. В сети опубликовали видео взрывов.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", сообщение руководителя Луганской ОГА Артема Лисогора

Детали: Оккупанты сообщили о взрывах в 11:00. По их словам, сработала российская система ПВО, которая сбивала ракеты ATACMS.

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Впоследствии так называемая местная власть сообщила об обрушении подъезда многоквартирного дома.

В то же время, Лысогор сообщил, что утром оккупированный россиянами Луганск оказался под обильным обстрелом. Взрывы прогремели в районе, где расположены казармы и аэропорт.

Прямая речь: "Местные наблюдатели называют от семи до 20 взрывов, возможно это вместе с попытками перехвата и попаданий по городу. Но мы твердо уверены в двух вещах.

ВИДЕО ДНЯ

Во-первых, видео локализованы в районе Острой Могилы, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где уже с комфортом обжились российские захватчики.

В том же месте находится аэродром, авиаремонтный завод и проходит трасса к российской границе. По этой трассе днями и ночами российская армия перевозит грузы, оружие и личный состав, который дислоцируется в тех же казармах летного училища. А также в районе бывшего областного военкомата.

Сообщают также о попадании в нефтебазу - уже в четвертый раз за последние два месяца. То есть прилетает исключительно по давней и обустроенной военной инфраструктуре захватчиков.

Во-вторых, оружие предоставленное нам западными союзниками чрезвычайно точное. К сожалению, россияне всегда прикрываются мирными жителями, и если бы ПВО не работало над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди гражданских, а тем более - среди детей, не было бы".