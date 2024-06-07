Нападение на волонтера в Киеве: одному хулигану-пенсионеру избрали меру пресечения

Оболонский райсуд Киева назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 73-летнему мужчине, которого судят за нападение на девушку-волонтера.

Источник: hromadske из зала суда

Детали: Фигурант будет оставаться под домашним арестом до 4 августа включительно - за исключением выхода на лечение или в укрытие.

Реклама:

Сторона защиты заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.

Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте. Он указывает, что подозреваемый ранее убеждал, что в момент преступления якобы был в другом месте. Фигурант знает, где живет потерпевшая, и может на нее влиять, считает сторона обвинения. А еще он пенсионер, поэтому может выехать за границу.

Пожилого мужчину судят за совершение хулиганских действий. За это грозит до 4 лет лишения свободы.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Полицейские установили и задержали второго подозреваемого в нападении на волонтера в Оболонском районе Киева.

Предыстория: