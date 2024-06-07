Нападение на волонтера в Киеве: одному хулигану-пенсионеру избрали меру пресечения
Оболонский райсуд Киева назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 73-летнему мужчине, которого судят за нападение на девушку-волонтера.
Источник: hromadske из зала суда
Детали: Фигурант будет оставаться под домашним арестом до 4 августа включительно - за исключением выхода на лечение или в укрытие.
Сторона защиты заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.
Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте. Он указывает, что подозреваемый ранее убеждал, что в момент преступления якобы был в другом месте. Фигурант знает, где живет потерпевшая, и может на нее влиять, считает сторона обвинения. А еще он пенсионер, поэтому может выехать за границу.
Пожилого мужчину судят за совершение хулиганских действий. За это грозит до 4 лет лишения свободы.
Что предшествовало: Полицейские установили и задержали второго подозреваемого в нападении на волонтера в Оболонском районе Киева.
Предыстория:
- 2 июня у 70-летнего подозреваемого был день рождения, вместе с 73-летним знакомым, с которым они торгуют на рынке, они отметили это событие алкоголем и вечером возвращались домой.
- На выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской подозреваемый, по его словам, решил сделать девушке несколько комплиментов, впрочем она его ухаживаний не оценила. Не желая общения, она ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон.
- Далее подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как его сообщник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.
- Оба хулигана в настоящее время задержаны. 70-летний подозреваемый своей вины не признает, отмечают прокуроры.