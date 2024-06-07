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Путин заявил, что "нет необходимости" применять ядерное оружие

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 7 июня 2024, 19:01
Путин заявил, что нет необходимости применять ядерное оружие
Владимир Путин. Фото - ТАСС

Российский правитель Владимир Путин в очередной раз подумал о возможности ядерной войны и констатировал, что из-за большого количества жертв, к которым она может привести, до этого "никогда не дойдет".

Источник: Путин 7 июня на Санкт-Петербургском "международном" экономическом форуме, пишет "Европейская правда"

Детали: Российский пропагандист Сергей Караганов спросил Путина о возможности использования Россией ядерного оружия для "быстрой" победы в Украине, а также возможности превращения ее в глобальную ядерную войну с США.

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В ответ россиянин Путин заявил, что тактическое ядерное оружие в России "втрое мощнее, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Накасаки" и значительно превосходит ядерный потенциал Европы.

"Эти же европейцы должны будут задуматься, если те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет? Я очень сомневаюсь", – добавил он.

Далее вождь россиян сказал, что Москва и без ядерного оружия значительно превосходит "противника", поэтому "у нас нет необходимости думать на эту тему".

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"Но я все-таки исхожу из того, что до этого (ядерного оружия. – Ред.) никогда не дойдет, и у нас нет такой необходимости", – подытожил Владимир Путин.

В мае Министерство обороны России анонсировало учения по применению нестратегического ядерного оружия, которые вызвали осуждение западных государств.

После этого Беларусь также объявила о "внезапной проверке" средств-носителей нестратегического ядерного оружия – вслед за аналогичным объявлением России.

Темы: ПутинРосcияядерное оружиевойна
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