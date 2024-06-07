Зеленский отреагировал на слова Путина о якобы его "нелегитимности"
Президент Владимир Зеленский в ответ на слова российского правителя Владимира Путина о якобы "нелегитимности" лидера Украины заявил, что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине – президента выбирает народ.
Источник: Зеленский во время совместного подхода к прессе с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Прямая речь: "Легитимность президента Зеленского - признает исключительно народ Украины. Выбирает - народ Украины и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем.
Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин. И выбирает Путина - Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один".
Что было раньше: Российский правитель Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского "закончилась".
Позже Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".
Предыстория:
- После так называемых "выборов" Путина в России Министерство иностранных дел Украины заявило, что не видит оснований, чтобы считать его демократически избранным и легитимным президентом России.
- Зеленский отметил, что диалог с российским правителем Владимиром Путиным пока невозможен, поскольку руководитель РФ не является самостоятельной фигурой, и находится в вакууме ненависти к Украине, который поддерживает его окружение.
- В Еврокомиссии ответили на утверждение российской пропаганды о том, что Владимир Зеленский якобы является нелегитимным президентом Украины, поскольку 21 мая 2024 года истекает его пятилетний срок на посту.
- В то же время Европарламент принял резолюцию, в которой осуждает то, как проходили "перевыборы" Путина и призвал не считать их легитимными.