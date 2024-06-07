Зеленский отреагировал на слова Путина о якобы его "нелегитимности"

Зеленский во время визита во Францию, Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в ответ на слова российского правителя Владимира Путина о якобы "нелегитимности" лидера Украины заявил, что легитимность Путина признает только Путин, а в Украине – президента выбирает народ.

Источник: Зеленский во время совместного подхода к прессе с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Прямая речь: "Легитимность президента Зеленского - признает исключительно народ Украины. Выбирает - народ Украины и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем.

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Легитимность "товарища" Путина признает исключительно "товарищ" Путин. И выбирает Путина - Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один".

Что было раньше: Российский правитель Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского "закончилась".

Позже Путин заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

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