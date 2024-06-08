Силы обороны контролируют большую часть Волчанска, враг поставил заградотряды – ВСУ

Большая часть Волчанска Харьковской области находится под контролем Сил обороны, оккупанты наращивают на этом направлении свою группировку.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Большая часть города Волчанск находится под контролем Сил обороны. Они держат врага под огневым контролем, наносят ему максимальные потери и пытаются продвигаться вперед для освобождения всех наших территорий".

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Детали: Волошин также сообщил, что враг наращивает группировку своих войск на севере Харьковщины, перебрасывая дополнительные силы с других направлений и "пытается перемещать подразделения в районе линии государственной границы и привлекать войска воздушно-десантных войск РФ".

"Также есть такая информация, что враг в поддержку своих действий придерживается тактики вставки заградительных отрядов из числа личного состава подразделений "Ахмат"", - сказал спикер, уточнив, что эти отряды размещены в приграничье с Украиной.

Что предшествовало: В субботу Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщил о переброске россиянами своих частей с Херсонщины на Харьковское направление.