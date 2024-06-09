ГУР: В России впервые поражен новейший Су-57

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Источник: ГУР со ссылкой на спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме

Детали: Разведка отмечает, что на снимках видно, как 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Реклама:

Поражение Су-57 - это первый такой случай в истории.

Справка: Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 8 июня Россия заявила о якобы сбитии 25 беспилотников и уничтожении катеров в шести областях и в оккупированном Крыму. Три из беспилотников, по данным российской пропаганды, были "сбиты" в Астраханской области РФ.