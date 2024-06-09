За сутки РФ атаковала почти сотню объектов инфраструктуры

В течение субботы 8 июня в Украине были атакованы 93 объекта инфраструктуры.

Источник: медиацентр Минобороны

Детали: За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.

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Атакованы 103 населенных пункта и 93 объекта инфраструктуры.

Есть погибшие и раненые среди гражданских.

Напомним: В результате российских обстрелов Харьковской и Херсонской области по меньшей мере два человека погибли.