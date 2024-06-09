Россияне уже неделю находятся в крайних домах Часового Яра - источник

Российские военные примерно с третьего июня пытаются накапливаться в крайних домах микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Это часть города, расположенная ближе всего к оккупированному Бахмуту.

Источник: собеседник УП среди военных, ознакомленных с ситуацией, видео, обнародованное на украинском телеграмм-канале "Бахмутский демон"

Прямая речь: "За прошедшую неделю было более полутора тысяч разного рода обстрелов, от северной до южной части пригорода Часового Яра. Много позиций уничтожается "Сонцепьоком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику по трассе О0506 (дорога от Бахмута до Часового Яра через Хромовое, - ред.).

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И под прикрытием FPV-шек они начали продвигаться и накапливаться.

Центр города полностью мы".

Російські військові з початку червня намагаються накопичуватися у крайніх будинках мікрорайону "Канал" у Часовому Яру.



відео: "Бахмутський демон" pic.twitter.com/OPGSscUSfA ВИДЕО ДНЯ June 9, 2024

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Напомним: По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне ставят целью захватить города Часов Яр и Волчанск.