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Россияне уже неделю находятся в крайних домах Часового Яра - источник

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоВоскресенье, 9 июня 2024, 13:40
Россияне уже неделю находятся в крайних домах Часового Яра - источник
Российский солдат в Часовом Яре. Скриншот

Российские военные примерно с третьего июня пытаются накапливаться в крайних домах микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Это часть города, расположенная ближе всего к оккупированному Бахмуту.

Источник: собеседник УП среди военных, ознакомленных с ситуацией, видео, обнародованное на украинском телеграмм-канале "Бахмутский демон"

Прямая речь: "За прошедшую неделю было более полутора тысяч разного рода обстрелов, от северной до южной части пригорода Часового Яра. Много позиций уничтожается "Сонцепьоком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику по трассе О0506 (дорога от Бахмута до Часового Яра через Хромовое, - ред.).

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И под прикрытием FPV-шек они начали продвигаться и накапливаться.

Центр города полностью мы".

Читайте также: Как российские FPV-дроны и пехота наступают на Часов Яр, где до сих пор остаются сотни гражданских

Напомним: По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне ставят целью захватить города Часов Яр и Волчанск.

Темы: Донецкая областьвойна
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