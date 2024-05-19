Россияне ставят цель захватить Часов Яр и Волчанск – ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне ставят целью захватить города Часов Яр и Волчанск.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечается, что российские войска недавно активизировали свои усилия по захвату оперативно важного города Часов Яр, пользуясь наступлениями на севере Харьковской области и востоке Украины и создавая большее давление на Силы обороны Украины.

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Согласно проанализированным данным, оккупанты не достигли заметных тактических успехов в районе Часового Яра после проведения ротного механизированного штурма на восточной окраине города 4 апреля и не проводили подобных механизированных штурмов в этом районе до 17 мая.

После штурма 4 апреля была активизация российских наступательных операций вблизи Часового Яра и недавние российские механизированные штурмы в этом районе, вероятно, свидетельствуют об общей интенсификации российских усилий по захвату этого города.

Аналитики отмечают, что с оперативной точки зрения для оккупантов важен захват Часового Яра, поскольку это обеспечило бы российским войскам выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку - городов, которые образуют южную часть украинского оборонительного пояса, являющегося основой обороны Украины в Донецкой области.

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Кроме того, россияне в настоящее время отдают приоритет захвату Волчанска, поскольку это, вероятно, одна из тактических целей первой фазы оставшихся наступательных операций на севере Харьковской области.

Российское военное командование, вероятно, выбрало захват Волчанска как одну из ключевых тактических целей первой фазы наступательной операции на севере Харьковской области, поскольку город является крупнейшим населенным пунктом непосредственно на границе, который обеспечил бы российским войскам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы российской наступательной операции.

Однако, указывают эксперты, неясно, будет ли вторая фаза российской наступательной операции на севере Харьковской области приоритетом оперативной цели России - расширить желаемую "буферную зону" вдоль границы, или оперативная цель России - продвинуться в пределах эффективной дальности действия артиллерии до Харькова и его окрестностей.

Российские войска могут также предусмотреть следующую фазу наступательной операции из Волчанска, которая имеет целью продвинуться к Великому Бурлуку, чтобы создать угрозу оперативному тылу украинской группировки, обороняющейся на Купянском направлении.

Ключевые выводы ISW за 18 мая: