Россияне ставят цель захватить Часов Яр и Волчанск – ISW
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне ставят целью захватить города Часов Яр и Волчанск.
Источник: ISW
Детали: В отчете отмечается, что российские войска недавно активизировали свои усилия по захвату оперативно важного города Часов Яр, пользуясь наступлениями на севере Харьковской области и востоке Украины и создавая большее давление на Силы обороны Украины.
Согласно проанализированным данным, оккупанты не достигли заметных тактических успехов в районе Часового Яра после проведения ротного механизированного штурма на восточной окраине города 4 апреля и не проводили подобных механизированных штурмов в этом районе до 17 мая.
После штурма 4 апреля была активизация российских наступательных операций вблизи Часового Яра и недавние российские механизированные штурмы в этом районе, вероятно, свидетельствуют об общей интенсификации российских усилий по захвату этого города.
Аналитики отмечают, что с оперативной точки зрения для оккупантов важен захват Часового Яра, поскольку это обеспечило бы российским войскам выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку - городов, которые образуют южную часть украинского оборонительного пояса, являющегося основой обороны Украины в Донецкой области.
Кроме того, россияне в настоящее время отдают приоритет захвату Волчанска, поскольку это, вероятно, одна из тактических целей первой фазы оставшихся наступательных операций на севере Харьковской области.
Российское военное командование, вероятно, выбрало захват Волчанска как одну из ключевых тактических целей первой фазы наступательной операции на севере Харьковской области, поскольку город является крупнейшим населенным пунктом непосредственно на границе, который обеспечил бы российским войскам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы российской наступательной операции.
Однако, указывают эксперты, неясно, будет ли вторая фаза российской наступательной операции на севере Харьковской области приоритетом оперативной цели России - расширить желаемую "буферную зону" вдоль границы, или оперативная цель России - продвинуться в пределах эффективной дальности действия артиллерии до Харькова и его окрестностей.
Российские войска могут также предусмотреть следующую фазу наступательной операции из Волчанска, которая имеет целью продвинуться к Великому Бурлуку, чтобы создать угрозу оперативному тылу украинской группировки, обороняющейся на Купянском направлении.
Ключевые выводы ISW за 18 мая:
- Российские войска недавно активизировали свои усилия по захвату оперативно важного города Часов Яр, пытаясь воспользоваться тем, что наступательные операции РФ на севере Харьковской области на востоке Украины вызвали большее давление на украинские войска.
- Российские войска, вероятно, готовятся ко второй фазе своей наступательной операции на севере Харьковской области, которую они могут начать после ожидаемого захвата Волчанска.
- Зеленский очертил потребности Украины в материально-техническом обеспечении для борьбы с воздушным превосходством России и защиты, особенно учитывая ограничения, введенные США, которые запрещают Украине наносить удары по целям на российской территории и в воздушном пространстве.
- Как сообщается, украинские официальные лица обратились к администрации президента США с просьбой ослабить ограничения на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по военным целям в России.
- Зеленский отметил, что Украина должна преодолеть кадровые проблемы, чтобы участвовать в общенациональной инициативе по военным действиям.
- Новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая и поможет Украине стабилизировать свой силовой аппарат на фоне продолжающегося дефицита кадров.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к тому, чтобы предполагаемая "буферная зона" охватывала всю территорию Украины, что является завуалированным оправданием давнего намерения России поглотить всю Украину и, вероятно, попыткой заручиться внутренней поддержкой российских военных усилий.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект об "иноагентах" российского образца 18 мая, но правящая партия "Грузинская мечта", вероятно, преодолеет вето Зурабишвили в ближайшие недели.
- Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Авдеевки, Гуляйполя и Роботино.