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Пораженных самолетов Су-57 в Астраханской области могло быть два – ГУР

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июня 2024, 18:25
Пораженных самолетов Су-57 в Астраханской области могло быть два – ГУР
Су-57, фото из Wikipedia

Главное управление разведки располагает информацией о том, что на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ могло быть поражено сразу два многоцелевых истребителя Су-57.

Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Есть данные, которые продолжают уточняться. Есть предварительная информация о том, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

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Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов".

Что предшествовало: Ранее в ГУР заявили, что 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.

Темы: разведкаРосcияавиа
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