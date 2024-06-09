Sky News: Украинский самолет впервые поразил цель на территории РФ

По данным источников британского телеканала Sky News, в воскресенье украинский военный самолет впервые совершил удар по цели на территории РФ – в районе Белгорода был поражен командный пункт, также в субботу Силы обороны поразили российский десантный корабль в Азовском море.

Источник: Sky News со ссылкой на украинский военный источник

Прямая речь источника: "Хотя оценка ущерба еще продолжается, подтверждено, что это было прямое попадание. Это первое воздушное поражение, осуществленное ВВС Украины по цели на территории России".

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Детали: Как отмечает телеканал, непонятно, какой тип боеприпасов был использован во время атаки, а также было ли это западное оружие.

Украинский военный источник также сообщил, что в субботу вечером украинские силы нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно переместился в Азовское море из Черного моря.

Судно стало пятым из семи десантных кораблей класса "Ропуха", которые были потоплены или "приведены в негодность" в результате украинских атак, сообщил источник.

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По словам собеседника, российские военные используют такие корабли для переправки боеприпасов и материалов в оккупированный Мариуполь для дальнейшего транзита на линию фронта.

Что предшествовало: В воскресенье днем в Белгородской области после воздушной тревоги возник большой пожар и раздавались взрывы.