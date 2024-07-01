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Слідство.Інфо: Почти 6,5 тысяч чиновников задекларировали за 2023 год выигрышей на 156 миллионов гривен

Александр ШумилинПонедельник, 1 июля 2024, 15:23
Слідство.Інфо: Почти 6,5 тысяч чиновников задекларировали за 2023 год выигрышей на 156 миллионов гривен
Фото: Слідство.Інфо

В 2023 году почти шесть с половиной тысяч чиновников показали в декларациях более 156 миллионов гривен выигрышей на различных онлайн-платформах.

Источник: расследование "Слідство.Інфо"

Детали: К такому выводу пришли журналисты проекта, проанализировав декларации публичных служащих. Чаще всего чиновники декларировали выигрыши от ООО "Спейсикс" ("Космолот"), ООО "Слотс Ю.Эй.", ООО "ВБет Украина" и ООО "Геймдев". А также - от игорной компании "Париматч", которая в марте 2023 года попала под санкции СНБО.

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Самый большой выигрыш составил почти 44 миллиона гривен, который указала в своей декларации полицейская патрульной полиции Косовского районного отдела полиции Ивано-Франковской области Ольга Худик. Она отметила, что это выигрыш ее мужа Олега, который работает оперуполномоченным в том же райотделе полиции. Однако во время общения с журналистами мужчина сообщил, что никогда не делал ставок и это ошибка.

Отдельно удалось установить много случаев, когда родители-чиновники декларировали выигрыши своих детей.

Дословно: "Ирина Тимошенко, руководитель службы по вопросам безопасности критической инфраструктуры аппарата СНБО, задекларировала чуть более 2 тысяч гривен выигрыша своей дочери - Тимошенко Екатерины, которая, кстати, тоже занимает государственную должность в Госспецсвязи.

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В комментарии журналистам женщина объясняет, что к онлайн-казино относится негативно и сама в таком "никогда не участвовала".

Роман Светличный - судья Заречненского районного суда Ровенской области. За 2023 год он задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 тысяч гривен.

Чиновник объясняет, что сын из-за выигрышей потерял большой кредит доверия: "Он так выигрывал, что мы с его мамой должны были зарплату отдать. Шестьдесят тысяч отдали. Он играл в казино, проигрывал, потом брал кредиты, и так по кругу".

Судья добавляет, что сейчас его сын исправился и работает государственным исполнителем".

Детали: Чиновники в комментариях объясняют свое азартное увлечение негативными событиями в жизни, или же поиском дополнительных источников заработка, поскольку официально госдолжности не позволяют заниматься предпринимательством, а официальных зарплат не хватает.

"Именно такую версию озвучил Виталий Никоненко, начальник отдела управления персоналом аппарата Изюмской райгосадминистрации. Только за 2023 год мужчина декларирует два приза - 335 тысяч гривен от оператора государственных лотерей "МСЛ" и почти 118 тысяч гривен от букмекерской компании "ФАВБЕТ", - говорится в расследовании. 

Предыстория:

  • 20 апреля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", который предусматривает, в частности, запрет азартных игр для военных.

Темы: казино
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