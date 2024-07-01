Вся Украина снова была в тревоге: МиГ-31К поднялся в воздух
Понедельник, 1 июля 2024, 23:21
На всей территории Украины вечером 1 июля объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 19 минут.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К
Реклама:
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Обновлено: В 23.29 объявили отбой.
Что предшествовало: Днем 1 июля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета двух МиГ-31К, она длилась 50 минут.