Вся Украина снова была в тревоге: МиГ-31К поднялся в воздух

На всей территории Украины вечером 1 июля объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 19 минут.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К

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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Обновлено: В 23.29 объявили отбой.

Что предшествовало: Днем 1 июля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета двух МиГ-31К, она длилась 50 минут.