Генштаб: враг платит высокую цену за попытки продвинуться на Покровском направлении

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь, с начала суток, происходило 40 штурмовых действий россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook по состоянию на 22.00 9 июля

Детали: На Покровском направлении продолжается отражение семи атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая, Евгеновка. Потери противника с начала суток составляют: 99 оккупантов убитых и 175 раненых.

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Как говорится в сообщении Генштаба, россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении. Уничтожены две пушки, миномет и восемь единиц автомобильной техники. Среди поврежденной техники врага - две гаубицы 2А65 "Мста-Б", два 120-мм миномета, боевая бронированная машина и две единицы автомобильной техники.

Дословно: "Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной, но контролируемой. Силы обороны Украины непрерывно ведут боевые действия направленные на срыв наступательных планов агрессора, уничтожая его личный состав и технику.

С начала суток произошло 128 боевых столкновений.

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Противник нанес три ракетных удара (с применением шести ракет), 56 авиационных ударов (в частности, задействовал 78 КАБов) и 419 ударов дронами-камикадзе, совершил 2932 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения".

Еще детали: На Харьковском направлении российские оккупанты шесть раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Волчанска, Старицы и Липцов. Ситуация под контролем наших войск. По информации в настоящее время, нашими воинами на данном направлении ликвидировано 44 оккупанта, три артиллерийские системы, боевую бронированную машину, десять единиц автомобильной техники, 20 БпЛА. Также противник потерял ранеными 78 военнослужащих, повреждено одно его средство ПВО, две артиллерийские системы, четыре единицы специальной и автомобильной техники.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены пять штурмовых действий вблизи населенных пунктов Берестовое и Песчаное. Неподалеку от Синьковки продолжаются четыре боестолкновения. Еще одна атака продолжается вблизи Берестового.

На Лиманском направлении российские войска совершили 16 атакующих попыток вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Продолжается три атаки в районе Макеевки. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении агрессор провел пять штурмовых действий. Локации боевых столкновений в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. Все попытки врага были безуспешны.

На Краматорском направлении наши войска остановили пять атак противника вблизи Часового Яра, Григорьевки и Андреевки. Два боестолкновения еще не закончены.

На Торецком направлении россияне пытались 14 раз вклиниться в наши оборонительные рубежи возле населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Отбито 11 атак, три - еще продолжаются. По предварительным подсчетам потери врага составляют более 60 человек личного состава и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении захватчики пытались 11 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковеевка, однако - безуспешно. Продолжается два боестолкновения вблизи Нейталового.

На Времовском направлении происходило девять вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Пять штурмовых действий врага еще продолжаются. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражали четыре атаки противника в направлении Гуляйполя. Три из них завершились, еще одна - продолжается.

На Ореховском направлении потерпели неудачу три попытки противника продвинуться вперед у Малой Токмачки и Новоандреевки.

Силы обороны уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск. Отдельно стоит отметить воинов 66 отдельной механизированной бригада имени князя Мстислава Храброго, которые мужественно держат позиции и умело отражают вражеские атаки.