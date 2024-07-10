Лидер республиканцев: промедление с помощью продлило войну в Украине

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что промедление с помощью Украине только продлило войну.

Источник: Макконнелл во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне, "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что украинцам на поле боя не нужны сомнения, а нужны инструменты, чтобы защитить себя, чтобы увеличить цену агрессии для агрессора и создать условия для разговора с позиции силы.

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Прямая речь: "Медленная помощь Украине не сдержала Россию от эскалации, она лишь гарантировала, что этот ужасный конфликт продлится дольше и будет более кровавым.

Промедление с дальнейшей помощью ослабит Украину и создаст риски поощрения каждого тирана, которого западные страны хотят одолеть".

Безопасность свободного мира будет либо усилена победой наших друзей, либо ослаблена их поражением".

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