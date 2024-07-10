Лидер республиканцев: промедление с помощью продлило войну в Украине
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что промедление с помощью Украине только продлило войну.
Источник: Макконнелл во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне, "Европейская правда"
Детали: Он отметил, что украинцам на поле боя не нужны сомнения, а нужны инструменты, чтобы защитить себя, чтобы увеличить цену агрессии для агрессора и создать условия для разговора с позиции силы.
Прямая речь: "Медленная помощь Украине не сдержала Россию от эскалации, она лишь гарантировала, что этот ужасный конфликт продлится дольше и будет более кровавым.
Промедление с дальнейшей помощью ослабит Украину и создаст риски поощрения каждого тирана, которого западные страны хотят одолеть".
Безопасность свободного мира будет либо усилена победой наших друзей, либо ослаблена их поражением".
Напомним:
- Напомним, президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна выступает за сдержанность в переговорах о вступлении Украины в НАТО, чтобы не допустить эскалации.
- А президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции выступил против отправки польских военных в Украину и надеется, что "Россия не доведет до такой ситуации".