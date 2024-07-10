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ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 36 артсистем

Ирина БалачукСреда, 10 июля 2024, 08:07
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 36 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 100 захватчиков, поразили 2 танка, 11 ББМ и 36 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 554 510 (+1 100) человек,
  • танков − 8 180 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 715 (+11) ед,
  • артиллерийских систем − 15 051 (+36) ед,
  • РСЗО − 1 115 (+0) ед,
  • средств ПВО − 883 (+3) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 973 (+51) ед,
  • крылатых ракет − 2 389 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 269 (+57) ед,
  • специальной техники − 2 531 (+15) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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