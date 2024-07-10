ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов и 36 артсистем
Среда, 10 июля 2024, 08:07
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили 1 100 захватчиков, поразили 2 танка, 11 ББМ и 36 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 554 510 (+1 100) человек,
- танков − 8 180 (+2) ед,
- боевых бронированных машин − 15 715 (+11) ед,
- артиллерийских систем − 15 051 (+36) ед,
- РСЗО − 1 115 (+0) ед,
- средств ПВО − 883 (+3) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 973 (+51) ед,
- крылатых ракет − 2 389 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 269 (+57) ед,
- специальной техники − 2 531 (+15) ед.
Данные уточняются.