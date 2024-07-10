Зеленский про F-16: Ждем, как моя мама меня после школы, а я приходил позже

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что обещанные международными партнерами истребители F-16 прибудут в Украину уже этим летом, Киеву нужно не менее 128 таких самолетов.

Источник: глава государства во время общения после выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана

Прямая речь: "Знаете, это как говорить, что есть мощное решение предоставить украинцам F-16... но какое количество? Знаете, мы всегда ждем. Как моя мама ждала меня после школы, и я всегда находил причину прийти позже. Это то же самое, но гораздо серьезнее".

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Детали: Зеленский выразил надежду, что F-16 поступят этим летом. Проблема с этими истребителями заключается в количестве и датах (прибытия - ред.). Президент подчеркнул, что Россия ежедневно использует в войне против Украины 300 самолетов, в то же время партнеры принимали решение о 10, 20 самолетах.

"Даже если их будет 50 - это ничто. У них (агрессора -ред) три сотни. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128 самолетах... Пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем с ними сравниться с ними в небе, это будет сложно", - добавил глава государства.