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За год Украина активизировала удары по Черноморскому флоту РФ – разведка Британии

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 10 июля 2024, 13:27
За год Украина активизировала удары по Черноморскому флоту РФ – разведка Британии

За последний год значительно возросла частота ударов Украины по Черноморскому флоту России и их эффективность.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании по российско-украинской войне, "Европейская правда"

Детали: По данным из открытых источников, как говорится в обзоре, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 судов ВМФ России, действовавших в Черноморском регионе. Удары были нанесены по всему северному региону Черного моря и в Азовском море.

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Стоит отметить, что украинский Генштаб официально заявляет о 28 пораженных российских кораблей и катеров и одной подводной лодке.

Британская разведка констатировала, что за последний год возросла частота и уровень повреждений, нанесенных украинскими атаками в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов приходится на этот период.

Напомним:

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Темы: УкраинаРосcияфлотразведка
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